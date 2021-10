Este domingo, además de sumar minutos con el Inter de Milán, Arturo Vidal protagonizó una aguerrida jugada que se ganó los aplausos de los aficionados ‘neroazzurris’ en la victoria 2-0 frente a Udinese.

Tanto Alexis Sánchez como el ‘King’ ingresaron al cotejo en el minuto 70, en un duelo donde el mediocampista tuvo la oportunidad de convertir la tercera anotación tras un remate de media distancia que se fue apenas desviado.

Sin embargo, la elogiada jugada llegaría a un minuto del pitazo final. Luego de un desborde de Roberto Pereyra por la banda izquierda, Vidal no dio la pelota por perdida y luego de intentar trancar el balón con su cabeza, se abrió de piernas para barrerse de una manera espectacular.

Una barrida que logró su cometido (enviar el balón fuera de la cancha) y que el seleccionado nacional gritó como si hubiese marcado un gol.

What a fighter – will play a very important role this season! @kingarturo23 pic.twitter.com/M67gV6EWUM

— Josip Stipic (@stipicj) October 31, 2021