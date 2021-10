Realizó un tapadón y se llenó de elogios. Christiane Endler, portera chilena, hizo alucinar a los fanáticos con una destacada tapada en el duelo de Champions League entre su equipo, Olympique Lyon, y el Häcken, campeón de Suecia.

La meta nacional, que jugó con el plus de haber sido la capitana de su escuadra, se lució en el minuto 35 del enfrentamiento cuando su equipo estaba 1-0 en ventaja.

Y es que ‘Tiane’ quedó mano a mano con Stina Blackstenius, seleccionada y figura sueca, y no falló: realizó un monumental achique.

“Fantástica atajada de Endler. Es una muy buena salvada. Por estas cosas es que es una de las mejores del mundo”, celebró el relator de la transmisión de DAZN.

La acción despertó también los elogios a la chilena, en distintos idiomas, como también algunas burlas hacia la delantera europea.

“Consejo útil del día: no intentes driblar a Endler, solo dispara a portería”, “Hoy no veo mejor portera que Endler”, “Me reí de esa salvada porque Endler hizo que Blackstenius pareciera ordinaria y eso es decir MUCHO “, “tan pronto como Blackstenius no se atrevió a disparar, Endler supo exactamente lo que iba a pasar” y “Personas que no le tienen miedo a Blackstenius: 1) Christiane Endler… Esa es la lista completa”, fueron algunos de los comentarios.

Consignar que Olympique Lyon terminó ganando 3 a 0 en su visita a las monarcas suecas, en lo que fue su debut en la fase grupal del torneo continental.

Ahora, Lyon debe recibir a Benfica en la segunda fecha. Las de Portugal sorprendieron y lograron un meritorio empate sin goles ante el Bayern Múnich.

