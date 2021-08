Atlético Mineiro se impuso este miércoles por 1-0 en su visita a River Plate, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, duelo que contó con la presencia de los chilenos Eduardo Vargas y Paulo Díaz.

Una valiosa victoria en suelo argentino para el ‘Galo’, que quedó con la primerísima opción de meterse en las semifinales del máximo certamen continental de clubes.

Por el cuadro ganador el bicampeón de América con La Roja jugó hasta el minuto 89, fue reemplazado por Dylan Borrero, y cumplió un buen cometido. Estuvo cerca de anotar en el arranque del complemento, a los 46’, con un remate fuerte al primer palo que encontró la gran reacción del arquero Franco Armani.

En tanto, el defensor central nacional volvió a ser el mejor hombre de la zaga ‘millonaria’, mostrando seguridad en labores de contención y personalidad para salir jugando con balón dominado. Recibió amarilla a los 77 minutos por cortar un contragolpe en el que se iba solo Hulk.

La única cifra de la brega llegó a los 58 minutos y lo anotó el ex River Ignacio Fernández. El volante argentino recibió un pivoteo de cabeza de Hulk para liquidar en el área a Armani. Un golazo que no celebró por respeto a su ex club.

Consignar que el autor del solitario gol vería la tarjeta roja a los 84 minutos, por una infracción poco antes de la entrada del área sobre Fabrizio Angileri.

La revancha de esta llave se jugará el miércoles 18 de agosto en el Estadio Mineirao, desde las 20:30 horas de Chile.