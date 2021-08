El experimentado guardameta nacional Claudio Bravo se refirió a la competencia que tendrá la próxima temporada en el arco del Real Betis, más aún tras el arribo del portugués Rui Silva.

El capitán de la ‘Roja’ finalizó la campaña 2020-2021 como el titular en el esquema de su compatriota Manuel Pellegrini. Sin embargo, Rui Silva se ha hecho cargo del pórtico verdiblanco en los duelos de pretemporada.

El formado en Colo Colo se sumó más tarde a los trabajos del elenco andaluz por defender a la selección chilena en la Copa América de Brasil.

De cara a lo que viene, el de Viluco declaró a RTV Betis que “la competencia no es sólo con Rui, también con Joel, con Dani. La mayor competencia es conmigo mismo. Si bajo la intensidad y la exigencia personal el oponente más potente seré yo”.

“Competencia he tenido siempre y eso es muy bueno para mejorar y seguir creciendo. Esta temporada vamos a necesitar no sólo de once, sino de todos los jugadores que estemos en el plantel”, agregó.

En cuanto a las lesiones que pasó en su primera temporada en el club español, el bicampeón de América apuntó que “fue quizás algo personal. Ni tengo 22 años ni tengo 45. Tengo que trabajar distinto, tengo que aprender a apretar más, cuándo debo parar o descansar”.

“Esto es un aprendizaje continuo en el día a día, de los compañeros, de los rivales. Cuando te toca una lesión, un día negativo, cuando el equipo pierde y lo hace por tu culpa… Son los momentos que te hacen crecer. Nunca me he quedado con la buena parada, con los elogios, con las victorias”, sentenció.

Los verdiblancos debutarán en la liga española 2021-2022 el sábado 14 de agosto visitando al Mallorca.