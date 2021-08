Ilusionó a todo el ‘Mundo Boca’. Gary Medel, futbolista y seleccionado chileno, dejó entrever su interés de volver a vestir en un tiempo cercano la camiseta ‘xeneize’.

Medel fue protagonista de una entrevista especial con el sitio oficial del cuadro argentino, como una previa al Superclásico que disputan esta tarde los ‘bosteros’ contra River Plate.

Fue ahí que el ‘Pitbull’ respondió a la interrogante si tiene interés de volver a jugar con la ‘oro y cielo’, y no se escondió: “A futuro no sé, ya tengo 34 años. Tiene que ser ahora ya, no sé hasta cuando voy a jugar”, afirmó.

“Pero estoy en un buen momento físico y mental. El año pasado estuve un poco complicado con las lesiones. Me rompí tres veces los gemelos, pero este año jugué la Copa América súper bien, me sentia bien. Estamos en un buen momento”, agregó.

El oriundo de Conchalí, además, remarcó que “siempre he sido un agradecido de la gente de Boca, del hincha, pese a que no gané nada, pero di lo mejor, traté de esforzarme con mis compañeros”.

“Sé lo que se siente ser hincha y sé lo que es jugar como hincha, estoy muy agradecido por el cariño que me dan”, añadió.

Si bien Medel no escondió que “yo soy hincha de Católica, si o sí”, complementó que “de segunda es Boca”.

“Gracias al hincha de Boca, que siempre me ha dado ese cariño especial. En los clubes que he jugado siempre me han dado ese cariño. Estoy muy agradecido. Aguante Boca, hoy ganamos y damos vuelta la situación”, expresó Gary Medel.

Finalmente, el chileno tuvo palabras para su recordado superclásico en suelo argentino donde marcó un ‘doblete’ y se peleó con Marcelo Gallardo, hoy DT del archirrival: “Me acuerdo de cada momento que vivo en el fútbol, ese partido fue algo muy lindo en general porque se dio el triunfo, me peleé, hice goles, y lo que se vivió con el ‘Muñeco’ (Gallardo) fue en la cancha, somos de carácter fuerte y no pasa nada”, cerró.