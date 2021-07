Nicolás Castillo, delantero del América de México, regresó a las canchas el pasado domingo, dejando atrás una dolorosa trombosis que lo tuvo sin actividad por más de un año.

Por lo anterior, desde el cuadro azteca publicaron una emotiva entrevista donde el ariete chileno repasó su “redebut” y analizó el tiempo que estuvo imposibilitado de jugar.

“Pensé, desde que me subí al bus camino al estadio, pensé en todo lo que viví, en el momento en que estuve en el hospital con la incertidumbre de saber qué iba a pasar conmigo. Fueron muchas operaciones de urgencia y no sabía si iba a poder vivir o si me iban a salvar la pierna”, partió comentando el oriundo de Renca.

“Agradezco a los que estuvieron cerca para que esté de vuelta. Recuerdo los momentos en casa sin poder hacer muchas cosas, mi familia siempre me ayudó, y la gente del club que nunca me dejó solo”, agregó Castillo.

Sobre lo anterior, el chileno complementó que “el día que volví al club de todas las cirugías me recibieron súper bien, me abrazaron y sentí su cariño. Hoy estar acá en una cancha es demostrarle a mucha gente que, aunque te digan que no, que no puedes. Yo soy así, a mi cuando me dicen que no hago todo lo posible para que sea sí”.

Luego, el delantero se emocionó al recordar su regreso al fútbol. “Este 4 de julio lo voy a recordar el resto de mi vida… Me hubiese encantado haber salido a la cancha y tener a mi familia, abrazarlos, a mi hijo. Fue un debut, fue volver a jugar, a pisar una cancha, que la gente te grite…”, rememoró.

“Lo viví así, con mucho nervio de qué iba a pasar. Ahora me toca disfrutar, es el primer paso y debo ponerme a punto porque perdí casi un año y medio. Quiero volver a ser el que fui”, añadió el atacante.

