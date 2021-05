El delantero Nicolás Castillo sigue en búsqueda de club tras confirmarse la semana pasada que el chileno no está en los planes del América de México, su actual equipo.

Pese a que aún tiene un año y medio de contrato, desde las ‘Águilas’ no están interesados en el ariete nacional y buscan otro elenco que desee contar con sus servicios.

En ese escenario, de acuerdo a ESPN, más de un club ha consultado por el ex Universidad Católica, quien tendría ofertas desde la MLS de Estados Unidos, el fútbol brasileño y de equipos chilenos.

Si bien el citado medio no reveló los nombres de las escuadras interesadas, lo cierto es que en el fútbol de Estados Unidos ya existieron consultas de parte del Portland Timbers, New York Red Bulls y New York City.

En tanto, para los clubes brasileños y chilenos, la gran traba es el alto sueldo de Castillo ya que, desde el América, están dispuestos a costear solo el 30% de su salario.

El delantero, otrora seleccionado de La Roja, no juega desde enero 2020, fecha en la que sufrió una trombosis tras ser intervenido por otra lesión.