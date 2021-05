El menor de la dinastía Rubio volvió a brillar en la MLS. Este sábado, el delantero chileno fue autor de un gol en el triunfo 3-1 del Colorado Rapids ante el Houston Dynamo de José Bizama.

El ex Colo Colo conectó con la cabeza un centro desde la banda derecha y puso el balón en la esquina inferior derecha del portero rival, que poco pudo hacer ante el ajustado remate.

Además de la anotación, Diego Rubio fue fundamental en la ofensiva de su equipo a la hora de generar ocasiones de peligro y en las redes sociales de los Rapids, fue elegido como el mejor jugador del partido, justo el día de su cumpleaños.

Perfect way to cap off a birthday! 👏 @HealthONEsystem | #Rapids96 pic.twitter.com/hHeZc6Jscb

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) May 16, 2021