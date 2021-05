Paulo Díaz vive su mejor momento con a camiseta de River Plate, especialmente luego de marcar el 1-1 definitivo de su equipo en la igualdad ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores.

Pese a los altibajos tras su llegada al cuadro argentino, el seleccionado chileno se ha ganado la titularidad con Marcelo Gallardo, quien buscaría extender la permanencia del zaguero en el equipo.

Según informó Olé en Argentina, Gallardo “impulsó la ampliación de su contrato hasta finales del 2023”, tomando en cuenta que su contrato finaliza a mediados de 2022.

Además, el medio aclaró que “si las charlas que comenzaron en estas horas para extender un vínculo que finaliza en 13 meses y cuenta con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares no se plantea por más tiempo, no es por los deseos del club: las dificultades para percibir su salario en dólares en un contexto económico no tan amigable hacen que los extranjeros prefieran acuerdos de no tan largo plazo”.

La publicación destacó que Díaz es el “defensor que más minutos jugó en la temporada y empezó a retribuir el respaldo del entrenador con actuaciones cada vez más firmes, goles que cuentan y una confianza cada vez más evidente en su juego”.

“En su mejor momento desde que aterrizó en Núñez, cerca de cumplir los 27 años, en un momento familiar de plenitud que se reflejó en el festejo dedicado a su pequeño Agustín tras el gol a Junior, Paulo está alcanzando la madurez futbolística en un club de la exigencia de River”, sentenciaron.

Cabe recordar que Paulo Díaz asoma como titular el próximo domingo a las 16:30 horas de Chile, cuando River Plate visite a Boca Juniors en un nuevo Superclásico del fútbol argentino.