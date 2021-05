El portero del Real Betis, Claudio Bravo, sorprendió con un potente declaración respecto a su futuro como futbolista profesional.

En conversación con el canal oficial Betis TV, el nacional se refirió a su buen presente en el conjunto español y confesó que si un club no le ofrecía un contrato por dos años, se retiraba tras finalizar su vínculo con el Manchester City.

“Mi idea es trabajar, disfrutar poco y seguir trabajando. Yo quiero terminar mi carrera bien, de la mejor manera posible. Si no hubiese tenido la oportunidad de dos años de contrato en un club, mi carrera se acababa en el Manchester City. La acababa y tranquilo, pero mover a mi familia para una temporada, imagínese ahora pagando las cosas para irme. Es complejo. Quiero volver a mis raíces cuando termine mi carrera de buena manera”, dijo.

Por otro lado, Bravo fue consultado por su compatriota Manuel Pellegrini, señalando que no existía un nexo con él antes e llegar al Betis.

“No existía nexo antes de venir acá. Conozco de sobra carrera hecha por Manuel en el extranjero, sobre todo llena de éxitos. Me lo cruzaba como rival. Era un saludo de 20 segundos, de desearnos mucho éxito y poco más. No lo hemos tenido en la selección tampoco. Siempre apareció el nombre pero no se ha dado. No tuve la fortuna de trabajar con él antes. Me lo encontré acá cuando me habló del proyecto que tenía en mente y ya sabemos de sobra la capacidad que tiene para trabajar con el grupo, sacar resultados que no se estaban dando y la manera de afrontar los partidos. Es muy valioso”, señaló.

“Yo aspiro a lo máximo. Satisfecho no quedo nunca. En parte sí me deja la tranquilidad de que la llamada de él era que el proyecto ese este, voy a aspirar esto, quiero que le equipo juegue de una manera distinta a la que se veía aquí, que salga a jugar todos los partidos para ganar, no para sufrir y con todos atrás. Quiero un equipo protagonista, que juegue de igual a igual con quien sea y que aspire a los puestos de arriba. Y es donde estamos hoy en día. Satisfecho estaré si al final de temporada logramos el objetivo y podría decir sí o no pero nos falta lograr lo que tenemos en mente”, agregó.

Finalmente, el seleccionado nacional tuvo palabras para su buen momento en el Betis. “Estoy contento, con la ilusión de ver cómo vamos a acabar la temporada. Creo que es lo que nos mantiene con esa sensación también positiva, de querer aspirar a grandes cosas y que el club no esté reflejado en resultados en la parte baja. Es lo que tenemos en mente desde el inicio de la temporada”, cerró.