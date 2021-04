El delantero chileno Felipe Mora se hizo presente en el marcador este martes en el empate de Portland Timbers a dos goles en su visita a Marathón, en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones.

El ex goleador de Audax Italiano, Universidad de Chile, Cruz Azul y Pumas UNAM fue titular y el encargado de abrir la cuenta a los 35 minutos de juego. Tras un pase de Josecarlos Van Rankin, el ariete nacional capturó el balón en el centro del área y sacó un zurdazo que superó la resistencia del arquero Denovan Torres.

La segunda diana del conjunto de la Major League Soccer estadounidense (MLS) arribó a los 59’. Tiro libre de Diego Valeri que pegó en el travesaño, pero el rebote pegó en el meta Torres y terminó en el fondo de las redes.

En tanto, los hondureños marcaron en el Estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula, a través de Brayan Castillo (39’) y Marlon Ramírez (68’).

La revancha de esta llave de la ronda de 16 de la Concachampions se jugará el martes 13 de abril en el Estadio Providence Park.

El vigente campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf es el Tigres UANL mexicano. Los ‘felinos’ vencieron en la definición de la edición 2020 por 2-1 a Los Ángeles FC de la MLS.

