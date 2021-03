Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, se refirió al supuesto interés del cuadro de Sevilla por Arturo Vidal, actual volante del Inter de Milán.

Según medios españoles, el cuadro italiano estaría interesado por el portugués William Carvalho y, a modo de trueque, ofrecerían al volante chileno.

Sin embargo, el ‘Ingeniero’ descartó de plano el arribo del ‘Rey’ en conferencia de prensa.

“Creo que a uno, como técnico, independiente de su nacionalidad, le gusta dirigir a buenos jugadores. Arturo tiene una gran trayectoria, pero no tiene ninguna posibilidad de llegar al Betis. Es uno de los mejores mediocampistas mundiales”, afirmó el ‘Ingeniero’.

Pero Vidal no fue el único chileno para quien Pellegrini tuvo palabras. Consultado por el presente de Claudio Bravo, quien se mantiene como suplente en el Betis, el DT afirmó que el portero está feliz en los de Sevilla.

“A Claudio Lo veo muy contento en Sevilla. No sé si volverá a Chile en algún momento, pero no le veo con la intención de querer salir del Betis porque no esté jugando. El está muy contento aquí también”, recalcó Pellegrini.

“Lo de Claudio lo digo pero también para los 25 jugadores del plantel. Uno tiene que elegir al que está en mejor momento, independientemente del nombre. El equipo está en buen momento. Él viene de un mes y medio de lesión, trabaja fuerte”, agregó el técnico nacional.

Vale mencionar que el Betis vuelve a la cancha este domingo 14 de marzo, cuando visite al Sevilla en el clásico andaluz, a partir de las 17:00 horas.