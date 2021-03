El pasado miércoles, se conoció que Mark González, otrora seleccionado de La Roja, sufrió un infarto al miocardio agudo, razón por la que debió ser trasladado a un centro asistencial.

Su pareja, Maura Rivera, detalló que “fueron días de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Lo cuento ahora porque ya estás con nosotros de a poquito mejorando”.

La noticia hizo eco en Inglaterra, donde el retirado jugador defendió la camiseta del Liverpool y, precisamente, los ‘Reds’ le enviaron un afectuoso saludo en el delicado momento.

“Enviamos nuestros mejores deseos al ex ‘Red’ Mark González, que se recupera de un ataque al corazón”, escribieron en redes sociales los actuales campeones de la Premier League.

“Todos en los ‘Reds’ te desean una rápida recuperación, Mark”, añadieron desde el cuadro de Anfield, junto a una imagen del chileno vistiendo la camiseta del Liverpool.

We’re sending all of our best wishes to former Red, Mark González, who is recovering after suffering a heart attack.

Everyone at the Reds wishes you a quick recovery, Mark 🔴 pic.twitter.com/JuPs85vwtq

— Liverpool FC (@LFC) March 12, 2021