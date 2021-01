El Inter de Milán cayó el pasado miércoles ante la Sampdoria por 2-1, en duelo válido por la decimosexta fecha de la Serie A italiana 2020-2021, y se mantuvo en el segundo lugar del torneo.

Y uno de los principales apuntados en la derrota fue el chileno Alexis Sánchez, quien desperdició un penal que pudo abrir la cuenta y se ganó las críticas de la prensa peninsular.

Por lo anterior, el delantero de La Roja utilizó sus redes sociales para enviar un furioso descargo aunque no ocultando su error en el último duelo del Inter.

“En mi vida he cometido errores muchas veces como futbolista. He ganado y perdido algunas finales. Mis compañeros confiaron en mí… Y para ganar hay que correr riesgos y no tener miedo de cometer errores. Y así lo he ganado casi todo en mi carrera”, comenzó escribiendo el ‘Niño Maravilla’.

Para cerrar, el tocopillano le dejó un claro recado al técnico Antonio Conte. “Levantemos la cabeza que este 2021 acaba de comenzar. Dame la pelota y te haré ganar”, añadió el chileno.

Cabe mencionar que el Inter vuelve a la cancha este domingo cuando, a partir de las 08:30 horas, visite al AS Roma.