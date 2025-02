La periodista argentina Mariela Fernández de Crónica TV vivió su día de furia este martes durante el noticiero matutino del canal.

En un video que circula en redes sociales y que se viralizó rápidamente, se puede ver que la comunicadora estalló en furia luego de que desde dirección cambiaran una indicación por la “muela”.

“23° grados es la actual en la ciudad de Buenos Aires vamos a repasar… ¡Los accesos! Habían dicho la temperatura, pero vamos con los accesos“, lanzó inicialmente con evidente molestia, luego de que se cambiara la gráfica en la pantalla.

“No, este, no”, le comenzó a corregir su compañero de conducción, lo que detonó la furia de la periodista argentina.

“¡No, no, es que no se puede laburar así loco, no se puede laburar así, no se puede laburar así!” (sic), gritó hacia la cámara y abandonó el estudio.

Aunque una gráfica cubría la pantalla, de fondo se podía escuchar a su compañero de conducción decirle: “Tranqui, tranqui, no pasa nada, son días, son días, todos laburamos mucho” (sic). Todo esto mientras se seguían escuchando los gritos de la periodista argentina a lo lejos.

A un día del traspié, Mariela Fernández se tomó un minuto del noticiero matutino para explicar qué había generado su reacción: “A propósito de lo que pasó ayer que me fui como estresada (…) pasa en las mejores familias”.

“En ‘La primera’ somos un grupo que nos queremos muchísimo, pero hay idas y vueltas, maneras de decir, hay maneras de interpretar, a veces hay algún grito en la ‘cucaracha’ (“muela” en Chile), tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el talkback, con las vinchas”, detalló.

A lo que agregó: “Pero la realidad es que hubo un grito acá de producción que me exasperó, grito que viene de hace rato, que me suele generar risa y ayer no sé por qué me entró la bala, pero qué decirles, pasa en las mejores familias”, concluyó, dando así por cerrado el traspié.