Fue en enero de 2022 cuando Soledad Onetto confirmó que había perdido su primer embarazo, junto a su pareja Andrés Barrios.

En esa oportunidad, la periodista expresó: “El embarazo no pudo avanzar con toda la pena que eso significa (…) Con Andrés Barrios estamos agradecidos de todo el amor que provocó la noticia y los meses maravillosos que vivimos”.

Afortunadamente, tiempo después la comunicadora contó que se encontraba nuevamente embarazada, hasta que en febrero de 2024 nació el pequeño Borja.

En una reciente conversación con el podcast Tenemos que hablar, la conductora de Teletrece contó por primera vez cómo vivió aquella difícil etapa.

“Lo viví muy en silencio, muy en solitario, porque decidí vivirlo así. Mucho se habla de la infertilidad, de lo que cuesta, pero poco se habla de la cantidad de pérdidas en el proceso”, expuso.

“Yo diría que lo viví en solitario, porque cada uno tiene en la pareja un proceso”, agregó.

“Como bien me lo dijo un amigo que se le murió su hija, una cosa horrorosa, me dijo: ‘Sole, los duelos son en naves aparte, tienen el mismo cause del río, pero navegan diferente"”, siguió.

De hecho, Soledad Onetto aseguró que, en ese entonces, con su pareja tuvieron visiones distintas.

“La verdad es que quise estar en silencio, no quería hablar mucho, te estoy hablando de personas cercanas, no públicamente. Quería vivirlo como lo viví y tratar de procesarlo”, indicó.

“Probablemente, la nave de Andrés avanzaba más rápido, en el sentido de que volviéramos a intentarlo, y la mía más lenta”, añadió.

Hay que señalar que Borja nació el 3 de febrero de este año.

“Borja, con nuestra canción favorita te damos la bienvenida a tu familia. Soñamos y luchamos mucho por llegar a este momento y lograr esta imagen. Ahora sólo queremos darte la mano para amarte, guiarte y acompañarte a descubrir el mundo y llenar tu vida de colores”, indicó Onetto en ese entonces.