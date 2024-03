La brasileña Gabrieli y el español Fabio, tuvieron lo que fue una de las peores citas a interior del reality Tierra Brava de Canal 13.

Fue tras una actividad que Fabio tuvo la posibilidad de invitar a una persona a una cita, por lo que escogió a Gabrieli.

Pese a que todo comenzó bien, la situación se complicó para la brasileña cuando se pusieron a hablar sobre su relación.

Primero discutieron porque el modelo no le dio un beso de buenas noches, lo que provocó la molestia de su “pareja”. Por su parte, él le dijo que están en “intensidades muy distintas y estoy cansado ya”.

Acto seguido, Fabio añadió “estoy cansado de verdad de todo esto, estoy en un momento en que quiero un respiro. Estoy agotado, lo que quiero es salir de aquí y tener libertad”, indicó.

La discusión entre los dos continuó, hasta que Gabrieli le preguntó si lo que quería era estar soltero, a lo que Fabio respondió que sí, ya que ella le quita mucha libertad, añadió.

Incluso salió Pamela Díaz al ruedo, luego que Karla Constant le pidiera que interviniera en la cita. De hecho, Gabrieli le dijo a Fabio “estás haciendo todo esto porque llegó ella. ¿Estás terminando conmigo?“, a lo que el español respondió “Sólo pido un tiempo. Ahora estoy agobiado, no me metas más presión”.

Cuando Pamela llegó a donde ellos les preguntó por qué discutían y mientras le contaban sus problemas, Gabrieli se puso a llorar, se levantó y se fue desconsolada.

Por su parte, Fabio le dijo a Pamela “En mi puta vida le he dado tantas oportunidades a una persona. Es el momento de soltar, lo tenía que hacer antes, pero no me atrevía. Ahora ya nadie me va a hacer problemas. Lo que más quiero es libertad”.

Luego, Pamela conversó con Gabrieli, quien le dijo “Yo conozco a ese chico desde hace un año y medio, y nunca lo he visto así. No es el Fabio que conozco afuera, es otra persona. Entonces no quiero tener ninguna relación con él. No quiero arreglarme con él”.