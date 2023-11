El recién pasado fin de semana, durante la transmisión de la Teletón en el cierre realizado en la Quinta Vergara, se filtró un audio de la animadora Diana Bolocco donde hablaba en duros términos a uno de sus compañeros detrás de escena.

Más específicamente, en el registro que se filtró en la emisión en vivo se le escucha decir: “No seas pesado conmigo, conchetumadre. Cuatro años que no me ‘veí’ saco hueas, no me hueí, te voy a dejar acá arriba (sic)”, acto seguido Francisco Saavedra comienza a reír.

El momento sacó varias risas en redes sociales, pues se notaba que era una humorada, sin embargo, pese a la creencia general, el mensaje no era para el animador de Lugares que Hablan, sino que para un viejo amigo y productor.

En conversación con Página 7, la animadora aclaró que no era un comentario serio y que en su vida diaria solía hablar de esta manera, con varios improperios: “No caché bien lo que dije, pero así hablo yo, pero no era con Pancho (Saavedra), era con nuestro querido productor, el Pony, a quien amo y fue mi productor por muchos años“, contó. “Y todo bien con Pony, ustedes me conocieran en la intimidad… así hablo yo”, agregó.

De acuerdo a lo expuesto por Saavedra, se trata de Álvaro Vásquez, un productor de Canal 13 que trabajó por varios años con Diana, por lo que no se trataría de un insulto.

“Se lo dijo y se escuchó, pero es de conocerse, se conocen mucho, porque hay la confianza, de amigos, siempre de amigos“, contó.