La noche del domingo se registró una nueva eliminación al interior de Gran Hermano, el que en esta oportunidad tuvo como protagonista a uno de los integrantes del grupo de las “reinas bellas”.

Scarlette, Bambino y Viviana fueron los tres que quedaron en peligro de eliminación, luego que Sebastián salvara a Constanza.

Esto, posterior a que en un nuevo juego del “teléfono rojo”, Hans reemplazara a Francisco por Cony, ya que estaba en placa de nominación.

La noche del domingo, y tras la revisión de la fiesta y lo que ocurrió durante el fin de semana, se procedió al temido proceso de eliminación.

Primero, Scarlette fue salvada por el público, por lo que quedaron Viviana y Bambino, quienes forjaron una amistad tanto al interior como fuera del reality, quedaron en la etapa de eliminación.

Finalmente, Julio César informó que Bambino, quien también pertenece al grupo de las “reinas bellas”, fue el nuevo eliminado del encierro.

“No me siento triste, me siento super feliz, porque la verdad es que este reingreso no me lo esperaba, me esperaba quizás reingresar en algún repechaje, pero no ahora. Cayó del cielo y sinceramente estas semanas que estuve acá, que fueron tres casi, fui super feliz”, dijo Fernando tras ser eliminado.

“Es lindo cuando uno se va en paz de un lugar”, enfatizó.

Finalmente, enfatizó en que está seguro que uno de los ganadores será Constanza, Jennifer, Hans o Jorge, ya que los que ingresaron en repechaje están de paso.

Bambino fue eliminado con un 78,47% de los votos, mientras que Viviana recibió el 21,53%.