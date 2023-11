Otro capítulo álgido se vivió este domingo en Gran Hermano, luego de que Cony Capelli y Scarlette se enfrentaran por un malentendido respecto a la relación de esta última con Sebastián Ramírez.

El problema se originó en medio de la fiesta de los viernes, donde la temática fue el medio oeste. Así, los participantes vistieron disfraces de vaqueros e indios, a su vez que el zum estaba decorado con carteles de “Se busca” con fotografías de los concursantes.

La influencer tras encontrarse con una imagen de Hans Valdés dijo a Viviana en tono de broma: “Tú eres todo lo que le pedí al viejito pascuero. Llámame guapetón”. Sin embargo, de alguna forma esto llegó a Capelli de forma equivocada, puesto que pensó que se trataba de Ramírez.

Esto disparó el conflicto entre las “reinas bellas”. Cuando Scarlette ingresaba a la habitación para dormir después de la fiesta, Capelli la abordó y le pidió conversar afuera.

“Te veo, te observo, a mí no me vengas con huéas(sic)”, le advirtió la bailarina, ante lo que la influencer le aseveró: “Yo no pienso así”. Tras lo que le explicó que tenía códigos y que no la traicionaría de esa manera.

Pero el conflicto escaló, puesto que Capelli la acusó de reírse y tratar de conversar con Ramírez. “Qué prefieres, que esté sola, que camine triste, qué sé yo”, le respondió ofuscada Scarlette.

La discusión entre las amigas terminó con la influencer llorando en su cama, siendo consolada por Vivi Acevedo, pero en ese momento llegó la bailarina a acusarla de “hacerse la víctima”. Esto caló en Scarlette, quien sin poder conciliar el sueño terminó llorando en el confesionario buscando consuelo de “Big”.

“En verdad me siento como las hueas (sic), quiero puro salir de aquí, me siento fuera de lugar“, le confesó al personaje. Tras admitir que sintió amenazada su integración al grupo de Capelli, agregó: “Todos son amigos de ella (Cony), todos van a creerle, apoyarla y me siento tan fuera de lugar. Se me hizo tan difícil que confiaran en mí, tener un grupo estable y cuando por fin pasa, se rompe tan fácil con algo que ni siquiera es mi intención”, dijo apesadumbrada.

A lo que agregó: “A veces siento que nadie quisiera que estuviera acá, en verdad me gustaría irme, no quiero seguir lidiando con estas cosas”, dijo tentando su salida del programa.

Cony Capelli presentó su renuncia a Gran Hermano

Otra que tentó su salida, fue la bailarina; sin embargo, no se habría dado por el conflicto con Scarlette, puesto que este estaba zanjado, sino que por una pelea posterior con Sebastián Ramírez.

“Debido a lo que ha pasado recientemente con Scarlette y Sebastián, me gustaría pedir mi renuncia”, comenzó diciendo, para luego justificar su decisión en una razón de salud mental.

“Creo que ya es momento, sé cuál es mi límite y no quiero aguantar otra batalla de estas de nuevo y me gustaría irme. Estoy súper contenta de haber estado acá, pero creo que ya está siendo como muy insoportable el estar acá. Me quiero ir”, sumó.

La bailarina aseveró que si bien el altercado con la influencer estaba resuelto, anteriormente esta le había mentido en reiteradas ocasiones, por lo que se unía a la lista de personas que la habían defraudado en el encierro.

Pese a que admitió a “Big” quedar más tranquila con sus palabras, aún le restan 24 horas para confirmar su decisión.