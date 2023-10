Como cada martes, luego de la entrevista del eliminado de la semana, en Gran Hermano se realiza la prueba conocida como “El líder de la semana”, donde un participante se corona como ganador de la inmunidad y tiene la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa de eliminación.

Habitualmente las pruebas físicas o mentales que deben cumplir los concursantes se muestran en la transmisión en vivo de la plataforma Pluto TV, aunque se corta la emisión poco antes de lograr un ganador para luego comunicarlo al público durante el capítulo del horario prime.

Sin embargo, en un infortunio de la producción, Pincoya (Jennifer Galvarini) terminó revelando el nombre del ganador.

Pese a que se cortó la trasmisión de la competencia, más tarde la plataforma reanudó la emisión, momento en que la oriunda de Chiloé estaba conversando con su público a las cámaras de la casa: “¿Y ahora quién ganó el liderazgo? Fue Pancho”, dijo en referencia a Francisco Arenas mientras cocía un delantal.

La accidental revelación de Pincoya rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del programa no tardaron en hacer sus conjeturas sobre el participante que será salvado por Francisco.

“Obvio va a salvar al Seba”; “Si Pancho es líder va a salvar a Seba”; “Si es verdad que Pancho salió líder, tiene que estar Seba con Pincoya o Coni en placa, la única manera que no lo salve”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en Twitter.

Gran Hermano no va este martes

No obstante, debido a que Chilevisión es el canal encargado de transmitir los partidos de Eliminatorias por la Copa del Mundo, la noche de este martes no se emitirá capítulo de Gran Hermano y por ende no se revelará el nombre del ganador de la prueba del líder.

Según apuntaron desde el canal a Página 7, este cambio en la programación “no significa que haya modificaciones en la programación de las actividades al interior del reality”, por lo que la revelación del nombre del líder quedará para este miércoles, al igual que las nominaciones.