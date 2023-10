La noche de este jueves durante un nuevo capítulo de Gran Hermano, Pincoya (Jennifer Galvarini) y Coni (Constanza Capelli) protagonizaron un tenso cara a cara, donde debieron responder algunas preguntas sobre los últimos conflictos que tuvieron.

Cabe recordar que semanas atrás, ambas tuvieron una fuerte discusión, donde Coni terminó pidiendo la expulsión de Pincoya por una supuesta “agresión”, de la que después se retractó. Desde entonces, no se han mostrado tan unidas como antes.

Posteriormente, Jennifer se negó a recibir algunos regalos que la madre de Capelli le entregó en su visita a la casa, situación que molestó a Coni.

En la actividad de cara a cara, que lideró Jorge, Pincoya fue consultada sobre si seguía confiando en Constanza después de la pelea, a lo que respondió que “sí”, al igual que su compañera. En la misma línea, Pincoya afirmó que “es un tema cerrado”.

“Yo sé que ella confía en mí y desde la distancia la quiero, nos queremos, igual yo confío en ella”, agregó Coni.

Pincoya no quiere los regalos de la mamá de Coni

Sobre el conflicto por los regalos, Capelli manifestó su malestar: “Me dolió. Si bien yo fui compresiva contigo fue nada más para no generar algo negativo entre nosotras, pero sí me dolió. Quizás tú tienes tus razones para no usarlo o quererlo, yo no sé, pero a mí me dolió mucho, más que me lo dijeras”.

Por su parte, Pincoya se disculpó. “Lamento que te haya dolido, en realidad son muchas cosas yo no estoy acostumbrada a recibir regalos y menos regalos caros, de diseñador menos. Se lo agradezco a tu mamá y a ti”.

En la misma línea, explicó que de todas formas quería compartirlo. “Yo lo quiero compartir porque es mucho para mí, quiero compartirlo porque mi gente lo necesita“, aseguró

Sobre si hubo un quiebre después de estos conflictos, ambas concluyeron que “sí”.