El pasado martes Canal 13 emitió toda la pelea que vivieron Pamela Díaz y Junior Playboy. Los dos famosos se sacaron varias situaciones en cara, el hombre incluso estuvo cerca de irse a los golpes con Jhonatan Mujica.

De acuerdo a lo que se pudo observar, todo partió cuando Mujica se acercó a Díaz, para acusar al chico reality de haber orinado y ensuciado el baño de ellos.

Fue tras eso que la ‘Fiera’ decidió encarar a Junior, a quien trató de “sucio e antihigiénico”. Por su lado, el hombre se defendió diciendo que estaba en su derecho.

El hecho fue subiendo de tono e incluso intervino el modelo venezolano, quien indicó a su grupo que “estaba dispuesto a golpear al sujeto”.

Pamela Díaz y Junior Playboy

Tras cartón, Mujica fue llevado hasta la pieza y fue calmado por su grupo. Mientras que afuera Díaz y Junior siguieron con la discusión.

“Yo contigo no quiero hablar contigo, Pamela, entiende”, indicó el hombre, a lo que la panelista de TV respondió: “A mí no me molestes tampoco, huevón (sic) mentiroso”.

Fue así como, en un momento, el ex Pareja Perfecta incluso sacó a relucir una pasada relación que tuvo Pamela: “¿Qué mentiroso? Por eso todos te dejan. Esta cree que soy Jean Philippe”.

Por su lado, la mujer cerró el tema diciendo: “No me voy a quedar callada nunca, con un huevón (sic) mentiroso”.