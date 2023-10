Jennifer Galvarini, alias “Pincoya” finalmente hizo las paces con Raimundo (Rai) Cerda tras su retorno a Gran Hermano, en el marco del segundo y último repechaje de la competencia. Así se vio en su reencuentro la noche del martes.

De acuerdo con las imágenes de Pluto TV, Rai regresó a la pieza de “Los Lulos”, acompañado de Pincoya, a quien iba a entregarle algunos regalos que consiguió en su breve salida de la casa.

Allí, se puede ver como le entrega un chocolate y una cajetilla de cigarros, objetos que en reiteradas ocasiones Pincoya pidió a quienes volverían en el repechaje.

Posteriormente, intercambiaron unas palabras donde acordaron quedar en buenos términos. Fue precisamente Rai quien inició la conversación, diciendo que le llevó regalos: “puro porque te diste cuenta que te equivocaste conmigo”.

“No po si yo sabía”, expresó Pincoya abrasándolo. “Yo sabía que ibas a volver. Así que, si algún día me tienes que votar, vota por mí, pero no me digas nada“, continuó. “Voto callao"”, dijo Rai.

Me importa una raja lo que esté hablando Rainidad pero podemos hablar de Seba corriendo a cambiarse de pieza apenas entraron los guarenes afasshsjsj #LaResistencialulo pic.twitter.com/KqkVYsBqLs — latinamami2 (@CandadoVale) October 11, 2023

Recordemos que Constanza Capelli, ex amiga de Pincoya, tuvo diversos conflictos con Raimundo después de que él votara para que regresaran Francisca y Sebastián en el primer repechaje.

Allí, Pincoya tomó partido por Coni, aunque seguía compartiendo algunas instancias con Rai. Finalmente, ambas votaron para que él quedara en placa y terminó siendo eliminado del programa.

Pese a ello, Rai regresó a la casa una semana después de su salida por votación del público. Asimismo, reingresaron Viviana y Lucas.