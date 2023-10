Skarleth confirma regreso a GH y agradece el apoyo tras difícil pérdida: "Mi abuelita me veía siempre"

Skarleth confirmó que regresará al reality tras la sensible pérdida de su abuela Ana, quien la crió.

Skarleth Labra confirmó su regreso a Gran Hermano a poco más de una semana de su repentina salida. Resulta que la joven de 18 años, debió salir el programa producto de una sensible pérdida familiar.

Se trató de su abuela materna, a quien reconoce como una segunda madre. Cabe señalar que falleció cuando Skarleth estaba en la casa del reality donde se le informó la noticia, momento en que decidió inmediatamente abandonar la competencia.

Sin embargo, Labra hace algunas horas confirmó su regreso, explicó por qué quiere volver y agradeció el apoyo recibido tras la partida de su abuela.

“Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron sus condolencias, cariño y apoyo. Me ayudaron a amortiguar un poco el dolor y la pena que siento“, escribió en una historia de Instagram.

Tras el mensaje de gratitud, comentó su regreso al reality. Recordemos que al interior de la casa los concursantes de Gran Hermano ya fueron notificados de la vuelta de Skarleth, pero ella no se había pronunciado al respecto.

“También quiero decirles que volveré al reality porque me ayuda a distraerme y también porque mi abuelita me veía siempre, me acompañó siempre y ahora la siento conmigo“, reveló.

Anteriormente, Skarleth había dejado un mensaje de despedida para su abuela en redes sociales, donde manifestó su sentir tras la pérdida de una de sus figuras maternas.

“Nunca te voy a olvidar, ni tampoco olvidaré la gran mujer que fuiste. Una mujer buena, fuerte, sencilla y con una belleza hermosa, por dentro y por fuera”, escribió hace algunos días.