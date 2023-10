A días de su exitoso estreno, el reality de Canal 13, Tierra Brava, mostró en un adelanto una intensa pelea entre Junior Playboy y Pamela Díaz en el programa que se graba en Perú.

Fue al finalizar el episodio de este lunes que se pudo ver como el modelo chileno-venezolano, Jhonatan Mujica, le contó a sus compañeros de encierro que Junior había orinado al lado del baño exterior del equipo perdedor, en este caso el que integra Pamela Díaz.

“Se está ganando un combo”, dijo el rostro de Dolce & Gabanna con furia a sus compañeros. Acto seguido se puede ver a Díaz gritando a Junior mientras llegan hasta la puerta de la casa-estudio.

“Anda a huear (sic) a otra parte, no me interesa, que te creí. Te creí la dueña del reality y ni siquiera compartes con el resto“, le espetó Playboy a Pamela, a lo que esta le respondió: “Como voy a compartir con un ordinario. Mira lo que hiciste (…) no puedes entrar a nuestro baño”.

“Yo no mee el baño, mee al lado”, le admitió mientras se defendía. “Eres más animal que los que están acá”, le espetó Pamela Díaz en referencia a la serie de animales de granja que se encuentran en el reality.

Pero el autodenominado médium no se detuvo ahí, pese a que la conductora de Sin Editar se retiró dejándolo hablar solo, puesto que desató su furia con el modelo.

“Y tú si querí decirme algo, dímelo personalmente que andai’ buscando gente (…) ¿qué problema tení conmigo?”, le espetó para luego quitarse la gorra ante un posible enfrentamiento con Mujica.

Debido a lo enardecido del momento, Botota tuvo que intervenir para que no llegaran a los golpes.