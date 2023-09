Durante el episodio de la noche de este miércoles en Gran Hermano, la animadora del espacio, Diana Bolocco, mostró un sobre rojo referente a una sanción, la cual detalló que sería inédita.

“Yo siempre tengo sobres y ustedes ya esperan lo que viene dentro, pero esto es distinto. Este es un sobre totalmente inédito en Gran Hermano Chile. Tiene que ver con una sanción totalmente inédita“, dijo la animadora antes de anunciar que revelaran la el castigo en su interior este jueves.

Tras este anuncio, los televidentes del programa no tardaron en hacer sus propias conjeturas al respecto, donde las jugadoras Cony Capelli e Ignacia Michelson se convirtieron en el foco de las conclusiones.

De acuerdo a los fanáticos del programa, la primera sancionada sería la bailarina por revelar que fue ella quien realizó la votación fulminante a Jorge.

Según se pudo ver en imágenes captadas por los mismos televidentes, Capelli conversaba con la ex Acapulco Shore, cuando mencionó su decisión. Esto iría contra las reglas del encierro, puesto que esto no se puede revelar hasta que termine el ciclo de eliminación.

No obstante, también se ha teorizado que podría tratarse de un castigo a ambas participantes por su reacción frente a una indicación de “Big” ante la que no habrían respondido de la mejor manera.

Entendí fue eso que dijo sanción inédita nunca antes vista en gran hermano chile 💀 no se me ocurre que puede ser aparte de que son dos personas placa directa no sería carácter de sanción inedita porque ya a Francisco lo mandaron y sin salvación podría ser expulsados o no se 🥴

— Maria Garcia (@JosrMaria) September 14, 2023