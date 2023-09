Alessia Traverso poco ha revelado de su vida personal durante el reality Gran Hermano Chile, sin embargo, recientemente se abrió con sus compañeros del programa recordando un traumático episodio que vivió con una expareja. Las imágenes fueron emitidas en el capítulo de la noche del miércoles, donde la participante de 21 años terminó en lágrimas.

Su testimonio se dio luego de que Ignacia Michelson (Nacha) le preguntara sobre su primer novio, dando paso a un recuento de sus relaciones pasadas. Alessia comentó que con su primer ‘pololo’ había durado apenas tres meses, para después revelar que “él de después de eso, fue horrible, casi me pega”.

De acuerdo con su relato, su segundo novio había mostrado actitudes no tan sanas dentro de la relación, “empezó a celarme mucho”, dijo. Frente las dudas de sus compañeros de la casa sobre si había sido agredida, comentó que no.

“No, fue con un paraguas, como que sí, pero no“, señaló explicando que su ex habría tenido intenciones de golpearla, pero sin concretar la acción. Si bien no continuaron juntos, Alessia expresó que el trauma le “pegó” en su relación siguiente, por la que vivió una oscura época.

Alessia se abrió sobre su salud mental

“El tercero fue como que el trauma de la relación anterior me pegó en esa y sumado a que su mamá tenía cáncer, entonces viví todo el duelo, como que él cambió demasiado. También empezó a ponerse un poco agresivo y nada, me empecé a ir a la mierda (sic)“, relató.

Traverso incluso reveló que aquello desató algunos problemas de ansiedad y malos hábitos alimenticios. “Comía por pura ansiedad, él también. (…) Después la mamá falleció y después de haber subido tanto de peso me fui para abajo, dejé de comer, empecé a rayar. No solo depresión sino como obsesión”.

Asimismo, explicó que antes de entrar al reality tuvo que lidiar con otro tipo de trastorno. “Tenía una ansiedad social de la puta (sic). También me pasaron muchas cosas antes de eso. Cuando yo era más extrovertida y no tan tímida todo me salía mal”, aseguró.

“Como no sé, como que me lucía, me iba súper bien en todo los deportes, me iba súper bien en festivales de cantar, grababa, pero todo eso alejaba a la gente. (…) No sé si era envidia, empezaron a inventar cosas de mí“, reconoció.

Finalmente, reflexionó entre lágrimas que “la gente que es muy alegre de por sí como que nadie piensa que puede estar súper mal”. Fue entonces que recibió el apoyo de sus compañeros, “de repente recordar esas cositas puede traer emociones, pero gracias a eso estás aquí”, la consoló Constanza Capelli. “Sí, no cambiaría nada“, completó Alessia.