La noche de este miércoles, Gran Hermano reveló el voto legado de Fran Maira, la última eliminada del reality, quien salió del encierro tras quedar en placa junto a Raimundo y Pincoya.

Pero no fue solo eso, sino que también dejó un ácido mensaje para la persona nominada.

Se trata de Constanza Capelli, con quien tuvo un duro encuentro durante el pasado fin de semana, el que dejó consecuencias que se extendieron por varios días.

“Me gustaría mandarle un mensaje a Jennifer, decirle que nunca es la manera la violencia, ni las amenazas, de que el descontrol nunca es la solución, de que recuerde que esto es un ejemplo para mucha gente”, comenzó diciendo Maira.

Acto seguido, entregó su voto. “Mi voto legado es para Constanza, el último fin de semana demostró quién era realmente, como trató a Raimundo no se lo merecía, no le había hecho nada, igual te deseo suerte comiéndote mis sobras”, indicó Fran tras salir de Gran Hermano.

Después de una pausa, Cony respondió al voto de Fran y señaló que se lo esperaba y que ella habría hecho lo mismo.

También agregó -respecto al conflicto del fin de semana- que “obviamente me da mucha tristeza lo que pasó, si reconocí a Rai y le pedí disculpas, no fue inmediata la disculpa porque sentí que no era el momento, aun los ánimos estaban muy calientes para tener una conversación”.