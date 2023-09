“Si la gente vota para que me vaya, asumo las consecuencias”, con estas palabras Cony Capelli hizo frente a la serie de conflictos de los que fue parte este fin de semana, lo que quedó de manifiesto en uno de los más polémicos episodios de Gran Hermano.

La participante del programa fue consultada sobre cómo ha procesado la situación luego de la salida de Fran Maira, una de las concursantes con la que peleó ferozmente y que además le dejó sus votos legados.

Sobre esto, Capelli contestó: “La entiendo, o sea, yo hubiese hecho lo mismo si me hubiese tocado irme yo después de una discusión tan fuerte como la que hubo”, empatizó.

Pero la bailarina también se refirió a la relación que entabló con Maira dentro del encierro, que fue de menos a más, hasta el día que se desató el conflicto: “Fue un largo recorrido construir una buena relación con Fran, debido a que habíamos tenido un conflicto en que ella me hirió profundamente con un comentario”, esto último en referencia su proceso de rehabilitación del consumo de drogas.

“Aun así, ambas pusimos de nuestra parte para llevarnos bien. Fui muy leal a ella, confié mucho en ella”, reconoció.

El mea culpa de Cony Capelli en Gran Hermano

La participante también se tomó un momento para hablar del conflicto con Raimundo Cerda, a quien acusó de acercase a ella y a Pincoya (Jennifer Galvarini) como una estrategia. No obstante, reconoció que el trato que le dio al joven agrónomo no fue el adecuado.

“Obviamente, me da mucha tristeza lo que pasó. Se lo reconocí a Rai, le pedí disculpas, aunque no fueron inmediatas, porque sentí que no era el momento; pero sí me hice cargo inmediatamente con Rai porque lo sentí”, aseguró.

A lo que agregó: “Me entristece mucho llegar a ese punto y me avergüenza. Obviamente, no es la idea llegar a eso”, dijo.

De igual manera, Cony admitió que su reacción en las peleas de Gran Hermano fue honesta, pues aseguró no estar haciendo un personaje, por lo mismo declaró: “Dentro de esa honestidad, también soy responsable en asumir las consecuencias al respecto. Si me toca ir a placa, que es lo más probable, si la gente vota para que me vaya, asumo las consecuencias de tanto como quisieron pueden no estar de acuerdo conmigo”, afirmó.

Cabe recordar que el programa trasladó su jornada de nominación un día, por lo que este jueves se realizará la salvación del líder de un participante de la placa.