La ex chica reality reveló que rompió su compromiso con el turco tras aproximadamente cinco años de relación. La "fierecilla de Yungay" había revelado que planeaba casarse a fines de este año.

Luego de al menos cinco años de compromiso y de una relación intermitente, la ex participante de Granjeras, Angélica Sepúlveda, comunicó a todos sus seguidores el fin de su relación con su novio turco, Gürsel Saglam.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ‘Fierecilla de Yungay’ aseguró que el quiebre se dio en malos términos y fue causado por problemas culturales: “Chiquillos y chiquillas lindas hace unas semanas terminamos y de la peor forma, hoy somos nada“, comenzó diciendo.

“Prefiero contarlo, porque todos mis clientes cuando llegan a probar sus ropas huasas lo primero que hacen es preguntar como está Gürsel y comentar lo feliz que están por nuestra relación”, continuó. La exchica reality aseguró precisamente que su trabajo ha sido su vía de escape: “No me queda tiempo para extrañar, pensar ni menos llorar, me aferré a esto que amo, confeccionar, diseñar, crear, vestir y llenarme de energía con todos mis lindos clientes”.

Sobre las razones del fin de la relación, Sepúlveda explicó que se debe a la oposición de la familia de Gürsel y la cultura del país: “No hay culpables, tampoco engaño, ni patas negras, estuve muy enamorada de él, pero llegó un momento, en medio de una fuerte discusión, que noté que para poder seguir juntos yo debía cambiar muchas cosas”.

“Parte de su familia lo presionó a que me pusiera límites, condiciones que yo jamás permitiré, lo nuestro era libre y eso lo hacía maravillosamente especial, algo pasó que su discurso cambió, yo creo que se nos acabó el amor y no quisimos reconocerlo a tiempo”, reveló.

Respecto al futuro de su relación con Gürsel, con quien ya había terminado su relación en una ocasión anterior, afirmó: “Muchos me instan que seamos amigos por el tiempo que estuvimos juntos, hoy no puedo, porque estoy muy enojada (no sentida, herida, ni frustrada). Estoy bien y mañana estaré mucho mejor, ahora a seguir trabajando que tengo muchos trajes mapuches que coser”, cerró.

Cabe recordar que hace algunas semanas se revelaron capturas de una conversación entre Gürsel y la modelo paraguaya Viviana Figueredo. Entre los mensajes, el turco incluso le ofreció ir a visitarla a su país: “¿Puedo ir a verte un día? (…) Vendré por ti un día. Te encuentro hermosa y sexy”, le escribió.