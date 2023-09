Luego de un fin de semana marcado por las peleas y la eliminación de Francisca Maira, el ingreso de los nuevos integrantes a Gran Hermano paso casi desapercibido, especialmente el de Skarlette y Fede Farrel, quien ha entablado una inminente amistad con Pincoya (Jennifer Galvarini).

Fue después de la eliminación de la modelo de Only Fans que la oriunda de Chiloé se quedó conversando con sus compañeros Cony Capelli y el trasandino en el comedor sobre el intenso capítulo que se vivió.

“Yo no soy penca, apréndeme a conocer, tengo muchas historias lindas para contar. Por último, si yo tengo que partir de acá, no sea tan penca”, le dijo a Farrel sobre lo arrepentida que estaba de que su primera impresión fueran las peleas con sus compañeros.

Sin embargo, la más potente de sus reflexiones fue respecto a Raimundo, quien apenas ingresó al encierro, entabló una fuerte amistad con la “Familia Lulo”, pero a raíz del conflicto varios usuarios concluyeron que él y Maira tenía una estrategia previa al encierro, pues se conocían hace tres años.

“Más pena me da, porque yo a este cabro culiao (sic) le tengo cariño, pero tengo pena. Porque siento que me mintió”, lanzó con impotencia.

A lo que agregó: “Yo no lloro nunca, pero me da rabia. Quería sacarle la mierda, estaba emputecida porque a uno le ven la cara de hueona(sic)”.

“Soy así, dejo de comer para darle a ellos. Todos me mandan a placa porque me tienen un odio pario, no haya como sacarme de acá”, aseguró entre lágrimas.

Pincoya también se refirió a su objetivo dentro de Gran Hermano, que de acuerdo a ella no es ganar: “Yo no vine a ganar esta hueá y te soy muy sincera, muy sincera, a mí no me interesan sus lucas. Yo lo único que quería era sentarme con una hueona más linda, modelo y tomarme una foto, nada más”.

Sobre esto sumó: “Vengo de una isla, porque soy más pobre. En la isla compartimos todas nuestras cosas, porque yo me puedo pelear hoy día contigo, pero si te veo cayendo voy a ser la primera que te voy a dar la mano”, explicó sobre las ocasiones en que a pesar de tener conflictos con sus compañeros, ha mantenido una buena relación con ellos.

“Entonces obvio que me enojo, obvio que yo lloro y lamento que nos hayamos conocido este fin de semana en esta hueá. Yo cometo errores como cualquiera, pero no soy una hueona mal intencionada, pero acá estoy y yo vine a vivir otra cosa”, afirmó.

Cabe recordar que luego de la eliminación de Maira, la relación entre Pincoya y Raimundo se quebró por completo, incluso luego de que este la salvara de la eliminación cuando se convirtió en líder de la semana.