Este domingo CHV emitió uno de los capítulos más intensos de Gran Hermano, en el que compilaron varios conflictos entre Cony, Francisca Maira y Raimundo Cerda, tras este compilado la madre de la bailarina, Paola Capelli defendió a su hija a en un video cargado a redes sociales.

A través de TikTok, la madre de la concursante tuvo palabras tanto para su hija como para la producción del programa, a quienes acusó de inacción y doble discurso.

Tras reconocer que la sobre reacción de Cony no fue la adecuada, Capelli lanzó: “(Cony) Ha pasado tres meses con un hostigamiento super grande y sucedieron cosas que dejaron como lógico lo que pasó este fin de semana, ojo, pudiendo la producción pararlo, no lo hacen“.

“Después enarbolamos banderas de ‘agresión’, ‘ordinario’, ‘el vocabulario’, etc.”, criticó. Esto última declaración de Capelli hace referencia al comunicado emitido por “Big” sobre las peleas.

Paola también justificó la reacción de su hija en los constantes malos tratos de parte de los compañeros de encierro, sin embargo, también adosó el origen del conflicto a una frase Diana Bolocco.

“Esto parte cuando termina el programa (miércoles) y Diana dice ‘mañana ya no van a ser 9, van a ser 12’, sin decir nada más. Siempre lo he dicho, el lenguaje construye realidades y en esa incertidumbre produce emociones. En el caso de Cony, miedo y ansiedad por la (supuesta) llegada de Sebastián, porque no se aclara, no se dice quién es (quien ingresa)“, declaró Capelli.

Tras estas declaraciones, su hija habría entrado en un estado de tensión y estrés que incluso provocó una pelea con su amiga Pincoya (Jennifer Galvarini). Otro agente que la mujer plantea como factor decisivo de los conflictos es el ingreso de nuevos concursantes con información del exterior.

“Hoy día ellas están las dos solas nuevamente (…) y yo como mamá sigo estando super orgullosa de mi hija y de Pincoya”, concluyó.