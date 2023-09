La eliminación de Francisca Maira de Gran Hermano y los detalles de su longevo romance con Raimundo Cerda, dejaron varios coletazos tanto dentro del encierro como entre los televidentes. Fue así que incluso después de dejar la casa, un nuevo conflicto se encendió entre el agrónomo y Cony Capelli.

Luego de la tradicional despedida de sus compañeros, la cual Maira hizo fiel a su estilo, la bailarina increpó a Cerda, con quien comenzaba un romance, sobre la frase que espetó la modelo de Only Fans antes de salir: “Te espero en mi departamento”.

Sobre esto, Capelli le dijo “mentiroso”, a lo que Raimundo se defendió: “Si hubiera sido tan mentiroso, me hubiera ido”, le respondió haciendo referencia a que fue salvado por el público.

“¿Te defines por la gente? Mira tu cara, te cambió toda la actitud”, le dijo la bailarina por sus palabras.

“Mi personalidad sigue igual, no me vas a romper, no me vas a hacer mostrar una persona que no soy. He combatido con minas como tú, y no me vas a ganar“, le aseguró.

No obstante, Cony nuevamente le hizo frente y lo acusó de haberse acercado a ella y Pincoya (Jennifer Galvarini) por una estrategia y no por amistad verdadera, además de asegurarle que al estar juntos en placa de nominación no iba a ser salvado nuevamente.