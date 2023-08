Ya en la fiesta del viernes comenzó el evidente coqueteo entre Constanza Capelli (Coni) y Raimundo Cerda (Rai), integrantes del reality Gran Hermano Chile. Ambos forman parte del “Team Lulo” y son unos de los favoritos por parte del público, que esperaba ansioso la confirmación del romance.

Según adelantó Chilevisión, esta noche desde las 22:30 horas podrá verse finalmente el beso entre Coni y Rai, ya que durante la transmisión continua de Pluto TV, este momento no fue emitido.

Noche de eliminación en Gran Hermano: ¿quiénes están en la placa?

Sin embargo, este reciente romance podría llegar a su fin si es que Constanza Capelli deja la casa de Gran Hermano, ubicada en Buenos Aires, Argentina. Y es que hoy es la esperada Noche de Eliminación, donde Coni, una de las favoritas del público, está nominada en la placa.

Si bien Raimundo era el líder de esta semana, decidió salvar a Jennifer Galvarini, más conocida como ‘Pincoya’. “Del primer día me recibió súper bien, tuve una buena contención, nos quedamos conversando hasta tarde, con bonitas historias. Me ha contado su vida, como yo le he contado la mía. Ella es una buena persona”, dijo el joven de 24 años el jueves al salvar a la oriunda de Chiloé.

Además de Coni, en la placa están Skarleth Labra, Jorge Aldoney, Alessia Traverso y Hans Valdés, quienes pueden ser eliminados por el público a través de mensajes de texto al 3331.