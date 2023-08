Este lunes y tras la eliminación de Lucas Crespo de Gran Hermano, los participantes utilizaron la nominación “fulminante”, siendo esta la segunda vez que se aplica en el programa desde que se activó. En esta ocasión, fue Jennifer Galvarini, alias “Pincoya”, quien aprovechó la estrategia.

Cabe recordar que este tipo de nominación implica que el concursante que la reciba, no puede ser salvado de la placa por el líder de la semana. La primera fulminante la recibió Pincoya la semana pasada por parte de Lucas, que resultó eliminado por el público.

Pincoya entró al confesionario el domingo justo después de que Lucas abandonó la casa y se cerraron las puertas, justo como indican las reglas del juego. Anteriormente, Jorge había intentado hacerla, pero no conocía esta norma.

“Pensé que me iba por la retada que me mandaste, pero sí agradezco que la gente haya querido que me quede”, confesó Pincoya en conversación con Gran Hermano. “Me cuesta mucho hacerla, pero si no la hago me la van a hacer“, comentó después.

Asimismo explicó su motivo para aplicar esta nominación: “solamente lo hago porque sé que todos mis compañeros, que son de la pieza del frente me van a hacer la fulminante, y voy a estar todas las semanas en placa sin que alguien me salve“.

“Pero sí me gustaría que esté conmigo alguien que no pueda ser salvado, por eso voy a hacer la fulminante y se la voy a hacer a Skarleth“, concluyó.

Finalmente, cuando Jorge logró entrar al confesionario, intentó hacer la espontánea a falta de la fulminante, pero se encontró con la sorpresa de que también ya estaba hecha, por lo que no funcionó su estrategia.