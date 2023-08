A días que se diera a conocer que el humorista nacional de Millenium Show, Turrón, estaba nuevamente en pareja, la mujer, quien confesó que el comediante era su amor platónico desde los 8 años, reveló que el mismo día que se conocieron este tuvo un infarto.

Patricia, la masajista de 30 años, contó que conoció al humorista luego de verlo en su presentación en el Festival de Viña del 2001, cuando ella aún era menor de edad: “Me gustó porque hacía un papel así como de niño, jugando con un bolso que era su perro. Yo quedé hipnotizada, dijo que tenía 8 años, y yo en mi inocencia dije ‘tiene 8 años, como yo’. Lo empecé a ver todo el rato, me encantó la rutina, su humor era sano, de niño, me gustó“.

Tras este momento, Patricia confesó que quería conocerlo en persona, lo que buscó por años, pero recién logró en el 2022 por medio de un vendedor ambulante que se ubicaba en la Plaza de Armas.

“Le pregunté a un caballero que trabaja afuera de la Catedral si sabía del Turrón. Él me dijo que el Turrón siempre trabaja allí, pero que ese día no estaba. Yo quería una foto con él, quería abrazarlo. Al otro día fui, pero tampoco estaba. Así estuve buscándolo por seis meses“, afirmó a La Cuarta.

Luego de intentar en varias ocasiones encontrarlo en el lugar, el vendedor ambulante finalmente consiguió el número del humorista para ella. “Nos pusimos de acuerdo para juntarnos. Me fue a buscar en su jeep al trabajo y ahí lo abracé, le dije que quería conocerlo y que estaba emocionada. Le regalé un masaje, me llevó a su casa y me mostró las gaviotas“, contó la mujer sobre su primer encuentro que se dio en diciembre pasado.

El accidentado primer encuentro

Sin embargo, la masajista jamás imaginó que el primer encuentro que tendría con su “amor platónico” sería tan accidentado, puesto que ese mismo día Turrón sufrió un infarto.

“Después del masaje me llevó a comer completos. Fuimos a un local en La Florida y él se empezó a sentir mal, decía que le dolía el pecho, pero yo no lo creía. Pensaba que era un chiste, pero después me di cuenta de que era verdad, porque estaba con cara de que se iba a desmayar“, aseguró.

Tras esto, la pareja de Turrón tomó el Jeep del humorista y lo llevo hasta urgencias donde lo atendieron: “Era un infarto. Me dijeron que ‘si no lo trae a tiempo, se nos va’. Yo no sabía que era enfermo del corazón, no me contó. Me quedé esperando por horas, eran muchas emociones, porque justo el día en que lo conocí pasó esto“.