Después de dos exitosas presentaciones en el Teatro Caupolicán, Fabrizio Copano vivió un curioso momento durante su performance en el recinto ubicado en la calle San Diego de Santiago.

Así, el humorista de 34 años, tuvo un diálogo de lo más curioso con una asiste de uno de sus shows.

De hecho, todo partió cuando contaba un chiste. Mientras una mujer que estaba sentada en la segunda fila, le exigió una fotografía. “¿Cómo? ¿Quiere una foto ahora?”, dijo sin entender la situación.

Al instante, la asistente sacó su celular para tener un recuerdo del cómico. Sin embargo, el cómico salió del paso diciendo que “es que no funciona así. Hay otras personas aquí, no sé si te diste cuenta”, reveló.

Siguiendo con la escena, el menor de los Copano, le dijo sin eufemismos. “Estoy a la mitad de un chiste, puede ser… Nunca”, expresó.

El tenso momento que vivió Fabrizio Copano

En tanto, la audiencia abucheó la ocurrencia, pues había cortado el remate del chiste. Al mismo tiempo que ocurría el hecho, Copano ya rendido le dijo:

“Sácate una selfie, pero no se hace eso. Esta es mi personalidad: no quería que lo hiciera, pero la dejé igual. Ni siquiera se quedó al final del espectáculo”,afirmó.

Debido a la intromisión, el humorista prefirió salir jugando y aprovechar el momento. “Ya pero dejenla, si ya se va a ir… ¡Seguridad!”, exclamó entre las risas del público.

“Qué rara la hueá que hizo esa persona. Cero respeto por el artista chileno. Esa hueá a Shakira no se la hace nadie, ¿no? ¿Por qué le di una foto igual? ¿Por qué hice esa hueá? Fue para no sentirme mal y me siento peor ahora porque siento que los traicioné a ustedes por ayudar a una hueona que se fue”, remató.