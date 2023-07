La influencer y cantante Vesta Lugg recordó un complejo momento que vivió en televisión abierta cuando fue invitada al extinto programa Vértigo en 2017, asegurando que tras aquella aparición “no salí en cuatro días”.

Todo ocurrió en el programa La Divina Comida, donde Lugg compartió con Mauricio Jürgensen, Luis Slimming y Maisa Rojas. Entonces, le preguntaron sobre si alguna vez se vio afectada por su propia fama.

“Yo creo que tengo dos momentos en mi carrera en los que puedo decir que algo me hizo llorar”, comenzó respondiendo, apuntando que “nunca he conversado esto, porque yo era chica”.

En esa rama, Vesta Lugg rememoró la vez que fue invitada al programa Vértigo en 2017, en donde, en medio del programa completamente en vivo, llegó la hora de la llamada “Pregunta del pueblo”, donde le consultaron: “¿Tú crees que eres un personaje dispensable?”.

“Yo me acuerdo que estaba respondiendo y alguien decide interrumpirme. Me dice ‘Vesta, déjame darte una vueltecita, cómo va a ser dispensable esta chiquilla tan bonita’”, narró Lugg.

Entonces, aseguró que de inmediato “yo le digo que ‘no nos conocemos, pero no me gusta que me interrumpan"”. Respecto al personaje que la habría interrumpido, Lugg reconoció que “ni siquiera me acuerdo de su nombre”.

“Fue muy heavy, yo me acuerdo que todo el público me dijo ‘buuuu’ (abucheando) y dije ‘me van a echar primera’. No me quise parar a darme la vueltecita. Me abuchearon porque rayé la cancha”, comentó la influencer.

Asimismo, Lugg recordó que entonces abundaba “ese tipo de chiste, de doble sentido, de sexualizar sin consentimiento a la mujer… ‘Sonríe Vesta, eres tan bonita’, me decía la Diana. Y yo decía por qué tengo que sonreír para ser válida en este espacio. Salí. Me echaron primero, por supuesto”.

“Llegué a mi casa, me metí en mi cama y no salí en cuatro días”, añadió, recordando que entonces las personas en la calle la reprendían por su actitud en el programa. “Era como ‘chuuuta la niñina que amargada, intensa"”, explicó.

“¿Crees que ha cambiado?”, le preguntó entonces Rafael Cavada.

“Sí, un montón. Creo que hemos transicionado y agradezco mucho a las cabras chicas, las niñas jóvenes que sintieron la misma incomodidad que yo”, cerró la influencer.

La participación de Vesta Lugg en Vértigo durante 2017 estuvo lleno de polémicas, entonces, muchos describieron su participación como “incómoda”.

Así, la joven, que tenía 22 años en ese momento, hizo callar al chef español de MasterChef, Sergi Arola, quien, antes de que respondiera la pregunta recordada por Lugg, se paró y le ofreció su mano para que la socialité se pusiera de pie, cosa que la joven cortó de golpe.

Tras esto el chef se alejó de ella y se mantuvo durante toda su respuesta sin decir una palabra, para después apuntar que lo que él quería era mostrar lo “regia” que estaba la cantante esa noche.

Asimismo, Lugg también se mostró molesta por un chiste del humorista Ernesto Belloni, cuando la conductora Diana Bolocco le mencionó a la modelo que la veía como una “niña muy dulce”, ante lo cual Belloni aseveró que Vesta “estaba como para chuparla”.

En 2019, Belloni le pidió disculpas a Vesta Lugg por su comentario en el programa Intrusos.