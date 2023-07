La noche del martes, Gran Hermano emitió una acalorada discusión entre Constanza Capelli y Sebastián Ramírez. La conversación llegó a tal nivel, que la jugadora se dirigió a las cámaras del encierro para pedir al público que vote por Ramírez para que sea eliminado.

Todo ocurrió luego que Coni se enteró de que Sebastián, su actual pareja, habló sobre ella con Trinidad Cerda, su ex amiga y con quien ha tenido reiterados roces dentro del reality.

La conversación entre “Tatán” y Trini se dio en medio de una actividad culinaria donde preparaban ñoquis para todos los participante la tarde del martes.

En las imágenes que mostró el panel se escucha a la azafata comentar: “Pero Seba, ¿Por qué no le aclaras que no me gustas ni un pelo?”, a lo que Ramírez respondió: “No es problema mío que la Coni se enoje”.

Discusión entre Constanza y Sebastián en Gran Hermano

Mientras estaban en la habitación, Sebastián lanzó un irónico comentario donde afirmó que no le agrada la mayoría de las personas dentro de la casa. “Me caen todos mal, menos tú, Pincoya (…) la Coni tampoco me cae mal, pero se le escapan los enanos, pero estoy chato de tanta sinceridad”, mencionó.

Dichas declaraciones provocaron la molestia de Capelli, quien decidió encararlo. “Me parece preocupante tu inmadurez”, respondió la joven ante la indiferencia de “Tatá”.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que posteriormente la conversación subió de tono. “Cierra la puerta y no le des más cuerda a este huea (sic)”, dijo Constanza a Pincoya. “De verdad que nos va a empezar a tirar para abajo con todas esas cosas que hace”, agregó.

“¡No muerda la mano que te dio de comer! ¿No sé si te lo enseñaron o si tienes valores?”, respondió la bailarina clásica enfurecida con la situación.

Justo en ese momento, la jugadora se dirigió a las cámaras instaladas en el dormitorio para enviar un mensaje directo a los televidentes de Gran Hermano. “¡Voten a este hueón (sic) para que se vaya! Porque la verdad es que vino a puro dejar la cagada. ¡Hipócrita!”, exclamó la joven.

Sebastián no se quedó callado y le respondió: “Con la Trini no hablamos de ti. No eres el centro de atención acá. No estoy ni ahí contigo, tú te estás pasando rollos. Te perseguiste, no hablamos de ti”.

Vale mencionar que Constanza no es la primera en opinar que Ramírez ha causado problemas al interior del encierro. En ese mismo capítulo, Trinidad le comentó al jefe de la casa que tras el ingreso del jugador la convivencia cambió.

Asimismo, la mayoría de los participantes concuerda en que Sebastián llegó con una estrategia clara al reality, causar conflictos entre los concursantes. La teoría quedó en evidencia luego de una serie de discusiones y peleas por parte de Ramírez, como la que protagonizó con Jorge Aldoney el pasado domingo.