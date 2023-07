Controversia causó el duro cruce entre Sebastián Ramírez y Jorge Aldoney en medio de una dinámica que entregaron en la gala de eliminación de Gran Hermano, debido a que casi acaba en los golpes.

Según se pudo ver en vivo la noche del domingo, cuando se pidió al resto de los participantes posicionarse detrás de quienes querían que dejaran la casa, Aldoney eligió a Francisco Arenas y dio sus motivos.

Sin embargo, tras explicar sus argumentos analizando la participación de Arenas en la casa estudio, Ramírez lo enfrentó, a lo que, al ir aumentando la tensión, los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez optaron por irse a comerciales.

Así, si bien se aseguraron de no mostrar cómo se desarrolló el encuentro entre ambos participantes, aclararon que otros compañeros de encierro tuvieron que intervenir en la discusión, debido a que habrían intentado golpearse.

En un adelanto publicado en la página web de CHV, se puede ver una parte de su pelea, en donde se ve parte del enfrentamiento visto en vivo, donde Ramírez criticaba a Aldoney por “enjuiciar” al resto de sus compañeros.

En eso, se puede ver como Jorge se lanza en contra de Sebastián, siendo sostenido por Rubén y Viviana, a la vez que se oye a Francisca gritar: “¡No, no, no!”.

“Pégame, a ver, pégame”, respondió a gritos Ramírez, corriendo tras Jorge en la multitud, a la vez que le gritaba a su compañero: “Eri’ un maricón sonriente (sic)”.

Tras el encuentro, el adelanto muestra cómo Mónica acabó consolando a Jorge en las habitaciones mientras lo abraza.

El motivo tras la pelea entre Sebastián y Jorge

Específicamente, Jorge, al explicar sus motivos por los que deseaba que se retirara Francisco, quiso dar una explicación de cómo cada nominado había estado durante la semana, cosa que descolocó a Sebastián, quien quiso hablar de inmediato.

“Yo no entiendo con qué autoridad te creí tú para enjuiciar a la gente”, le comenzó diciendo. “De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creí tú para decir eso?”, lo interpeló el participante de Gran Hermano.

Las palabras de Sebastián sorprendieron a los animadores, por lo que el concursante contextualizó su molestia: “Hoy hablaste de la Coni junto al Bambino ahí en la pieza”, le dijo.

A esto añadió: “La gente vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como queraí’ ponerle, no entiendo por qué te cargai’ con esa autoridad, no me cabe en la cabeza (…) el jurado que califica acá no erí tú, es la gente”, terminó.