El humorista chileno Fabrizio Copano recordó cómo conoció a su actual esposa y madre de sus tres hijos, Cristina, además de hablar de los motivos que lo llevaron a casarse en 2019, así como la anécdota que vivió con dos integrantes de Los Búnkers en su día especial.

En conversación con Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú, Copano admitió el principal motivo para contraer matrimonio se debía a sus deseos de seguir trabajando en Estados Unidos, país en el que vive actualmente.

“Obviamente nos amamos y queremos estar juntos para siempre, pero en los gringos no existe otra forma de que yo me quede ahí que no sea casándome”, comentó entre risas.

Sobre la boda, Copano contó que se realizó en California, a dos horas de Los Angeles donde estuvo invitado solo su círculo más cercano.

En esa rama, se trataba de sus familiares más cercanos como sus padres y sus hermanos, asegurando además que si bien invitó a amistades del Club de la Comedia como Sergio Freire y Pedro Ruminot, estos no pudieron viajar hasta Estados Unidos.

De todas formas, otros amigos comediantes dijeron presente como Eduardo Beltrán y Felipe Avello, quienes llegaron junto a sus parejas.

“También fueron mis amigos de Los Bunkers”, dijo entonces Copano, captando la atención de Martín Cárcamo, explicando que, específicamente, a la velada llegaron los hermanos Francisco y Mauricio Durán.

“Yo llamé al Mauri y le dije que me gustaría que fueran al matrimonio y, si podían, que fueran con las guitarras. Ellos me dijeron ‘pero vamos con la banda, con Lanza Internacional’. Yo dije feliz, pero no sabía cómo se hace eso”, narró el humorista.

Así, Mauricio Durán le dio el contacto de una persona que podría prestarles los instrumentos en California, por lo que deberían arrendar un camión para llevar todo al recinto de la mágica velada.

“El día anterior a mi matrimonio lo pasé manejando un camión con los hermanos Durán, llevando todos los instrumentos y el equipo. Tuvimos grandes conversaciones en el camino”, rememoró.

Sin embargo, la visita no estuvo exenta de anécdotas luego de que, debido a un problema de organización, los hermanos y sus respectivas parejas se quedaran sin alojamiento.

“Yo soy muy malo organizando cosas, se me olvidó pedir las suficientes habitaciones para ellos”, reconoció entonces Copano.

Así, debieron buscar soluciones y, debido a que la habitación matrimonial que compartiría con su esposa contaba con dos camas, decidieron invitar a Mauricio Durán y su pareja a compartir el cuarto con ellos.

“En la noche matrimonial, Mauri Durán y su pareja durmieron en la misma habitación que nosotros”, comentó entre risas Copano.