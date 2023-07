Durante la noche de este domingo se mostró la tensa discusión que vivieron Trinidad Cerda y Constanza Capelli en Gran Hermano luego de que ambas pasaran días en tensión luego de que el pasado viernes, Constanza asegurara que su amistad estaba en el pasado.

Específicamente, el programa mostró cómo Cerda le pidió a Capelli hablar y saber la razón por la que Capelli quiso cortar toda relación con ella, a lo que Constanza afirmó que se sintió traicionada al ver a Trinidad acercarse a Francisca Maira, con quienes han compartido diferentes encuentros, llegando incluso a los gritos.

En eso, Trinidad insistió en saber qué había pasado entre ambas, restando a Maira de la situación.

“Coni, quiero que recibas esto con el corazón súper abierto: me hiciste sentir terrible, horrible, me hiciste sentir muy mal. Necesito que lo sepas y lo entiendas”, comentó entonces Trinidad, cosa que incomodó a Constanza.

“Me, me, me, me. Tú solo te consideras tú, tú, tú, tú”, criticó Constanza con notable molestia, a lo que Trinidad afirmó que siempre estuvo con ella.

“Creo que te abracé, estuve contigo, pero voy a cortar por lo sano, me voy a distanciar y no voy a volver a ser la que era antes contigo”, le respondió, a lo que Constanza decidió interrumpirla.

“Trini, ¿tú querías esta conversación para sentirte mejor? ¿No sientes que yo no lo necesito? Una vez más te estás preocupando de tu dolor y no de la situación que estoy viviendo acá adentro. Sé que te encanta esto, pero a mí a veces me cuesta creerte esto del amor, los corazones y del dolor. No empatizas con nadie. Te importa solo tu dolor”, lanzó Constanza.

En eso, pese a que Trinidad trata de responder, Capelli continúa: “Tú vienes acá, en un momento muy complicado para mí, en un momento en el que solo estoy hablando con el perro, ¿y me vení’ a decir esta weá (sic), para estar tú tranquila?”.

“Una vez más estás siendo egoísta (…) No necesito orejas que son desleales, egoístas como las tuyas, Trini. Francamente, no creo en ti. No confío en ti”, lanzó nuevamente.

La discusión continuó, a lo que Constanza afirmó que ya no la quería como amiga. En eso, Trinidad criticó que Constanza no le hubiera mostrado apoyo cuando quedó en placa, pese a que Constanza también estaba en esa situación.

Así, aún molesta, Constanza cortó la conversación y se alejó de Trinidad, quien reacciona a acercarse a Maite Phillips y Francisca para pedir ayuda a mover sus cosas a la otra habitación, para alejarse de Capelli.

De todas formas, días después, Cerda volvió a su habitación original y, poco a poco, ha vuelto a acercarse a Capelli.