Una interrupción vivió el programa Gran Hermano luego de que un sismo de mediana intensidad dejara atentos a los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, quienes llamaron a la calma en el estudio.

El programa se encontraba repasando lo ocurrido en la fiesta al interior de la Casa Estudio cuando, al iniciar el sismo, la transmisión volvió al estudio.

Así, se pudo ver a Bolocco sosteniéndose del mesón en el escenario, mientras que Julio César Rodríguez se ve levemente nervioso mientras mira el techo del estudio.

“Interrumpimos la nota porque está temblando en este momento”, dijo Bolocco apenas apareció en la pantalla, siendo interrumpida por Rodríguez.

“Pero aquí no se está sintiendo casi. Estamos bajo unas luces bien importantes, pero le damos tranquilidad en sus casas. Lo importante es que ya está pasando”, replicó el también locutor de La Radio.

“Vamos a estar averiguando la magnitud del sismo, pero atención porque la casa de Gran Hermano está en Argentina”, añadió Bolocco, para entonces llamar a las familias de los participantes a la calma, apuntando que “en Argentina no está temblando”.

Tras ello, el programa volvió a la normalidad, transmitiendo nuevamente las notas sobre lo ocurrido en los últimos días dentro del encierro.

De todas formas, el sismo no impidió a los usuarios de seguir viendo el programa, según lo dejaron ver en redes sociales, donde, mientras algunos afirmaron que seguirían al tanto de lo que ocurrió dentro de la casa, otros criticaron que siguiera la transmisión.

wna ni un temblor me iba a despegar de la tele hoy día #GranHermanoCHV

No estaba na fuerte la wea de temblor, a mi no me sacan hasta que vea a Maite irse de gran hermano 😻☝️

#Terremoto #GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/9Hnn8TfJ75

— La ósmosis 😔😳 (@JV_homocigoto) July 17, 2023