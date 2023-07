En el clip asegura que no es doble cara, que es muy leal y que además hará lo necesario para generar contenido para el reality.

Viviana Acevedo se ha convertido en una de las participantes que más ha dado de qué hablar en Gran Hermano, sin embargo, la personalidad que muestra en el reality parece ser algo diferente a lo que mostró en su video de audición.

Por estos días Vivi protagoniza uno de los cuadrados amorosos más llamativos que se han visto en la televisión chilena.

Y es que tras empezar el reality con una relación abierta con Constanza Segovia, hace unos días comenzó un intenso coqueteo con Fran Maire, que a su vez tenía un romance con Lucas Crespo. Este último declaró su interés a Vivi, asegurando que era “una de las mujeres más lindas que había visto en su vida”.

El cambio de Viviana no ha pasado desapercibido por el público, especialmente desde que comenzó su amistad con la tildada “villana” del reality Maite Phillips, además de manifestar que no “tolera” a Trinidad, una de las favoritas del público.

El video de Viviana para Gran Hermano

La joven de 22 años, oriunda de Arica, publicó en TikTok el video que envió para postular a Gran Hermano, donde afirma que acababa de titularse como profesora de educación física y que es “un chiste andante”.

“Cabros, empecemos con el pie derecho, por favor no me juzguen, soy géminis, por favor perdónenme, pero no soy doble cara, lo prometo”, dijo.

Posteriormente, entrega tres razones por la que debería estar en el reality. “Primero, soy un chiste andante, literal. O sea yo camino y se me ocurre algún chiste, literal, digo como 100 mil chistes al día. La gente se ríe de mí y me gusta”, reconoció.

“Segundo. Soy súper leal, súper simpática, súper agradable, buena onda. Bueno soy profe, así que tengo ese feeling con la gente”, añadió.

“Tercero. Conmigo siempre van a tener contenido, es imposible que no haga alguna estupidez, y literal voy a hacer cualquier estupidez para darles contenido a ustedes y que lo pongan en la tele”, sentenció.

Asimismo, añadió que lo que más le “carga de la gente es que miren en menos, tengan los humos en la cabeza. Me carga esa gente y si tú eres de esa gente, no eres mi amigo”.

“Lo mejor es que estoy dada para esto. La verdad, no sé qué más quieren que haga”, cerró el clip que se está viralizando en redes.