La simpática Paloma Fiuza, conocida en todo Chile como “Pops”, sigue provocando curiosidad por cómo le va en Perú. Y ahora desde su cuenta en Instagram, la bailarina presentó oficialmente a su pololo,Tomi Narbondo, a quien la brasileña conoció en Esto es guerra, un programa juvenil del país vecino.

Hasta ahí todo bien, puesto que Pops hace pocos días presentó al uruguayo como su nueva pareja. “Haberte encontrado en este momento ha sido Perfecto…Solo nosotros sabemos cuánto nos divertimos y las cosas que pasamos juntos. Todos opinaran pero esta AVENTURA que estoy viviendo me encanta”, escribió la exintegrante de Mekano.

Las críticas contra Pamela Fiuza, alias Pops

Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que después de formalizar la relación,le llovieron las críticas puesto que ella tiene 39 años y él 29.

“Felicidades a la abuelita por su nieto”; “Parece tu hijito menor”; “Parece tu hermano pequeño”; “Tu hijo es bien guapo”, son los ácidos comentarios que le hicieron llegar a Pops.

Sin embargo, no todo fue odio para la influencer, que destaca que su nuevo amor le cambió la vida. Ya que varios usuarios rescataron lo contenta que se veía.

“Qué hermosos”, “Me encanta verte tan feliz”, “Lo mejor para ustedes, que viva el amor” y “Por primera vez veo un vídeo expresando el amor real”.

No obstante, el uruguayo mencionó que se estaban conociendo, durante una entrevista en el programa “Amor y Fuego”: “Somos dos personas adultas, los dos solteros la estamos pasando bien, no tenemos ningún compromiso con nada si elegimos estar juntos en algún momento, es porque así lo decidimos, sino, no pasa nada. No tenemos un contrato de exclusividad”.

Lamentablemente, hay una acusación contra Narbondo, puesto que la modelo argentina Macarena Herrera, lo acusó de ejercer violencia en el pololeo.

“Tuve una relación un poco tóxica, era la novia y hablé con su psicólogo y me dijo que era bipolar. Es muy violento, me ha empujado, tirado de los pelos. Sus ataques de ira son de violencia física”,sostuvo en el espacio ‘Magaly TV La Firme’.