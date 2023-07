El comediante Chileno Rodrigo Villegas recordó su corta estadía como panelista en el extinto programa Bienvenidos, donde explicó los motivos que le llevaron a renunciar tres meses después de ingresar.

En conversación con Nicolás Larraín en su programa Not News, Villegas conversaba de diferentes momentos de su carrera cuando le consultaron por su paso en el matinal de Canal 13.

Así, recordó que, inicialmente, le costó decidir aceptar el trabajo debido a que había recibido otra propuesta de trabajo.

“Me llegó una oferta de CHV para estar en La Noche es Nuestra y justo me llegó esta invitación al Bienvenidos. No sabía cuál elegir, pregunté en mi familia y (mi señora) me dijo ‘ándate al Bienvenidos, ahí está la Tonka, está el Martín’. Y bueno, me fui al Bienvenidos”, narró villegas.

Sin embargo, al ser consultado sobre cómo fueron aquellos días en pantalla durante las mañanas, aseguró que todo era “muy raro”.

“Lo peor es tener que levantarse muy temprano y acostarse muy temprano también. Estaba con la Tonka, pero en realidad me llevaron para hacer el comentario divertido”, explicó, asegurando que su papel era bromear y entretener.

“Fue rara esa experiencia. Porque después se fue el Mauricio Correa (de la dirección). Quedaron sin director, entonces las reuniones de pauta eran como que hasta el que hacía aseo venía y opinaba”, dijo entonces.

Asimismo, acusó que había “harto morbo. Un accidente e iban todos, toda la mañana hablando del accidente, entonces yo me quedaba sin comentarios, ¿qué iba a comentar?”.

Respecto a esto mismo, cuestionó que de igual forma “si te tiras una opinión y te equivocas, te revientan”.

Finalmente, Villegas aseguró que estuvo tres meses en el programa matinal. “Tenía contrato por cinco meses, pero les dije ‘sabís qué, no, yo me quiero desarrollar bien, tengo otros proyectos y prefiero que no"”, relató.

“Igual fue una experiencia, porque tuve que estudiar (para mantenerse al tanto de la actualidad del país), pero hay que dedicarse a lo que uno maneja y sabe”, añadió también.