La noche de este lunes la teleserie de Mega, “Como la vida misma”, estrenó un nuevo episodio y con él un esperado adelanto que implica a los personajes de Thiago y Joselo.

Tal como se pudo ver en el adelanto liberado por el canal nacional al final del capítulo, finalmente, después de varios días de distanciamiento entre ambos amigos, el personaje interpretado por el actor Francisco Dañobeitía enfrentará al papel de Max Salgado sobre sus verdaderos sentimientos.

Cabe recordar que desde hace varios episodios la ficción ha dejado entrever que existen sentimientos más allá de la amistad de parte del hijo de Sole con Thiago, al punto que este último incluso lo llevó a descubrir que su verdadera vocación es el cine y no las leyes como creía hasta ahora.

Sin embargo, pese a que Joselo ha admitido sus dudas sobre su condición sexual, este aún mantiene una relación amorosa con Alice, una de sus vecinas y amiga en común con Thiago, por lo que se le ha hecho difícil aceptar sus sentimientos y lo ha llevado a distanciarse del personaje de Dañobeitía.

No obstante, en el próximo capítulo esta disyuntiva llegaría a su fin, luego de que este le consulte directamente si está interesado en él: “¿Vas a seguir con la cuestión rara? (…) me puse a pensar que onda, ‘¿Qué le pasa a este loco? ¿Por qué se pone así conmigo? ¿Quizás tiene un problema con los gays?’, pero tienes una relación increíble con tu tío que es gay. Pensé una cosa más y te lo voy a preguntar no más: ¿Yo te gusto?”, preguntó ante la mirada atónita de Joselo.

El adelanto desató la euforia de los internautas, quienes no tardaron en compartir su felicidad ante el nuevo paso en la relación de los queridos personajes.

EL GRITO Q PEGUE CUQNDO LE PREGUNTO CTM DKSBSKSJSK Q YA SEA MAÑANAAAA #comolavidamisma pic.twitter.com/a2hzYC7Evk — ¡ Wups ! ACTUALICEA WEA DE HOGWARTS (@Kiwupsss) July 11, 2023

mañana por fin tendremos escena del thiago y joselo aparte va a estar potente quede helada con el adelanto #ComoLaVidaMisma — javiera (@ruindore) July 11, 2023

SÍ THIAGO SÍ LE GUSTAS,,, PERO ANDA CON CUIDADO QUE AUN NO LO ACEPTA #comolavidamisma pic.twitter.com/mFHZwtEfAs — Scarlet ✨ (@glonk_sad) July 11, 2023

EL THIAGO LE DIJO AL JOSELO SI LE GUSTABA POR QUE HACE RATO QUE LO NOTABA RARO Y DISTANTE NO SABEN EL GRITO QUE PEGUE #ComoLaVidaMisma — javiera (@ruindore) July 11, 2023

YO TE GUSTO LE PREGUNTÓ JAJSKSKS DIOS AMO #comolavidamisma pic.twitter.com/PCzbJUCfFg — cami // (@valuschic) July 11, 2023