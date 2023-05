Una especial entrevista dio la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, luego de que, en su camino a votar, compartiera con el periodista Rodrigo Sepúlveda al estilo del popular programa Carpool Karaoke, hablando de su vida personal y cantando diferentes canciones.

“Sé que te gusta Marco Antonio Solís”, mencionó Sepúlveda a los pocos segundos de que Matthei iniciara su viaje en conjunto hacia su lugar de votación.

Así, el periodista reproduce en el vehículo Si no te hubieras ido, a lo que ambos comienzan a cantar.

“Me encanta la música. Cuando estoy triste, estoy enojada, un rato en el piano y tú te vuelas”, mencionó Matthei entre canciones.

Asimismo, el periodista optó por mostrar también el éxito de Los Beatles, Let It Be, a lo que continúan cantando mientras siguen la letra en una pantalla en el vehículo.

Momentos después, la lista de reproducción se fue a la música nacional con El Hombre que yo amo de Myriam Hernández, a lo que cantan e incluso conversan con un auto continuo.

“Estamos cantando El Hombre que yo amo”, dijo Sepúlveda a dos hombres que se encontraban en el otro vehículo.

“Si quieren, la cantan con nosotros”, bromeó Matthei, a lo que los sujetos le dicen algo al periodista que no logra escucharse en los micrófonos.

“¡Se escucha allá! ¡Qué vergüenza!”, exclamó Sepúlveda entre risas, a lo que continúan cantando.

Minutos después, la alcaldesa llegó hasta su lugar de votación, conversando con el resto de la prensa sobre el contexto de las elecciones de este 2023.