La ex estrella infantil Matthew Lawrence señaló que perdió un importante contrato en una película de Marvel al rechazar las insinuaciones sexuales de un afamado director que le pidió que se desnudara para él.

Los dichos fueron vertidos en el podcast Brotherly Love, donde comparte roles de locutor juntos a sus hermanos y también actores Joey y Andrew Lawrence. Allí, Matthew se reconoció a sí mismo como una víctima masculina de “acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento”.

De acuerdo a su relato, la situación ocurrió en la habitación de hotel de un director al que se negó a identificar, y al que endilgó una película de Marvel en la que por ese entonces habría estado involucrado. En la habitación, le habrían pedido que se quitara la ropa y que posara desnudo para algunas fotos.

Tras negarse a la petición, Lawrence asegura que no sólo perdió dicho papel, sino que también fue despedido por su agencia de representación, que tampoco mencionó.

“Perdí mi agencia porque fui a una habitación de hotel, a la que no puedo creer que me enviaran, de un exitoso director ganador de un Óscar que se presentó en bata, me pidió que me quitara la ropa y dijo que necesitaba hacerme fotos”, relató el actor.

“Y que si hacía X, Y y Z, sería el próximo personaje de Marvel. No lo hice, y mi agencia me despidió porque salí de la habitación de ese director”, añadió expresamente.

En la entrevista, el intérprete recordó el caso de Terry Crews, víctima de abudo quien acusó públicamente al agente de WME, Adam Venit, de haberle realizado tocaciones sin su consentimiento. “Todo el mundo se rio de él, porque nuestra sociedad está menos preparada para oír que esta situación se da con hombres”.

“Es algo real, el casting de sofá… Todos sabemos que ha existido… No muchos hombres han hablado de esto en la industria”, añadió.